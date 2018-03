Resultados causam demissões na A-3 Alguns resultados de quarta-feira na última rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 provocaram novas demissões de técnicos. As degolas desta vez aconteceram no Noroeste e no Independente, onde Toninho Moura e Privatti, respectivamente, perderam seus empregos. Toninho Moura estava no Atlético Sorocaba quando aceitou o convite para dirigir o Noroeste, substituindo Vitor Hugo, ex-zagueiro do Guarani e do Flamengo, que não conseguiu dar uma regularidade para a equipe. Mas o desempenho do novo treinador acabou sendo pior que o de seu antecessor, acumulando três derrotas em três jogos, sendo a última delas quarta-feira, para o Garça por 3 a 2. O time, agora, será dirigido interinamente por Luizão, que trabalha nos juniores. O Independente começou o campeonato comandado pelo ex-goleiro do Cruzeiro, Tonho, que acabou demitido depois de nove jogos (três vitórias, três empates e três derrotas) e substituído pelo também ex-goleiro Privatti, ex-União São João. Inexperiente na profissão, ele comandou o time por 11 rodadas, mas também não conseguiu grande sucesso, obtendo quatro vitórias, um empate e seis derrotas. Quarta-feira, o time de Limeira perdeu por 1 a 0 para o XV, em Piracicaba. Agora vai tentar a sorte com outro ex-goleiro, Abelha, que defendeu o São Paulo e o Flamengo-RJ. O São Bento lidera o Campeonato Paulista da Série A-3, com 44 pontos, seis a mais que Flamengo e União Mogi, empatados com 38 pontos. As duas equipes se enfrentam neste domingo, às 11 horas, mesmo horário de todas as partidas da 22ª rodada, exceto Garça x Marília, que será realizado às 10 horas com transmissão, ao vivo, pela Rede TV!.