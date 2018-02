Resultados de 26 jogos estão sob suspeita na Europa, diz revista

Os resultados de 26 partidas do futebol europeu, entre elas jogos das fases de classificação da Liga dos Campeões, Copa da Uefa e Eurocopa, estão sob suspeita de terem sido manipulados por máfias de apostadores, afirma a revista semanal alemã "Der Spiegel". De acordo com a publicação, existe uma lista confidencial de jogos suspeitos, dos quais 12 seriam correspondentes às fases de classificação da Copa da Uefa; três, à Liga dos Campeões; e um, à Eurocopa. Quinze desses confrontos teriam sido disputados nesta temporada, e os demais em 2005 e 2006. A maioria das partidas foi disputada no leste e no sul da Europa, em países como Bulgária, Geórgia, Sérvia, Croácia e as repúblicas bálticas. A "Spiegel" afirma que a Uefa levou o caso à Europol, por considerar que a integridade das competições está em risco, e porque admite que as possibilidades de punição são limitadas. No começo de novembro, cinco representantes da Uefa viajaram à sede da Europol, na Holanda, e entregaram um dossiê de 96 páginas com o material reunido. O centro da máfia está na Ásia, onde não há limite sobre os valores das apostas e as chances de fraude são ilimitadas, segundo a publicação. A "Spiegel" lembra que os escândalos de manipulação de resultados sacodem o futebol europeu há anos, e que desde 2000 foram descobertos 20 casos, desde os revelados nos clubes italianos até os protagonizados por árbitros alemães e máfias croatas.