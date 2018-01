Resultados de domingo não deixam Paulista jogar a toalha É com a esperança que Bragantino e Palmeiras tropecem mais uma vez que o Paulista entra em campo na quarta-feira, contra o Rio Claro, em Jundiaí. Após a derrota para o Juventus, por 2 a 1, no sábado, alguns jogadores do time jundiaiense já começaram a falar no título de campeão do interior. Não contavam que Palmeiras e Bragantino fossem perder importantes pontos no domingo. De volta à briga, não custa sonhar com a classificação. ?Temos a obrigação de vencer?, afirma o técnico do Paulista, Vágner Mancini. ?A gente tem falado só do nosso jogo, não podemos perder a concentração?, avisa o atacante Marcos Denner. Depender de outros resultados é uma situação que traz más recordações para o Paulista. Na Série B do Brasileiro do ano passado, a equipe só conquistaria o acesso à divisão de elite se vencesse o Brasiliense e se o América-RN não conquistasse nenhum ponto contra o Atlético-MG. O time de Jundiaí fez a sua parte, mas o outro jogo acabou no empate por 2 a 2. ?O Paulista está de novo neste quadro?, fala Mancini. ?Mas não vejo com maus olhos, pois isso mostra que o time está sempre brigando por títulos ou por alguma vaga.? Naquele jogo do Mineirão, Mancini chegou a desconfiar de uma suposta mala preta. E agora, será que algum time vai usar este recurso? ?Futebol não acontece só dentro de campo?, desconfia o goleiro Victor. ?Eu li que o Palmeiras vai dar?, diz o vice-presidente do Paulista, Luiz Raymundo Pitico, imaginando que a equipe palmeirense dará um dinheiro extra para o Barueri complicar o jogo com o Bragantino. ?Não vamos dar grana para ninguém. Vamos é aproveitar o dinheiro do Palmeiras?, brincou.