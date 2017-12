Resultados do carnaval embalam o Palmeiras Embalados pelo acesso da Mancha Verde à primeira divisão do carnaval paulistano, além do rebaixamento da rival Gaviões da Fiel, os jogadores do Palmeiras esperam pela reabilitação no Campeonato Paulista com uma vitória sobre o União São João. A partida será nesta quarta-feira, às 21h40, em Araras. Jair Picerni procurou ser diplomático, mas não desprezou o clima de otimismo trazido pelo carnaval. "Sobre a Gaviões não tenho nada para dizer, mas estamos contentes com a vitória da Mancha e espero que esse espírito contagie o time contra o União São João", disse o técnico, que está preocupado com a fase do adversário. "Eles não ganharam nenhuma e vão fazer de tudo para tirar uma casquinha." Lúcio acompanhou o raciocínio de Picerni. "Sobre a Gaviões não temos nada com isso. Mas ficamos felizes com a Mancha, que nos incentivou no ano passado. Sobre o desfile da outra que caiu, foi fatalidade", afirmou o lateral. Vágner Love, que teve a irmã Vânia como madrinha da bateria da Mancha, já pensa em uma comemoração especial na base do samba. "Vamos combinar alguma coisa na concentração e, caso a gente marque gol, vamos fazer alguma coreografia", prometeu o atacante. Antes, no entanto, Vágner Love admite que tem de melhorar o entrosamento com seu novo companheiro de ataque, Adriano Chuva. "Vamos tentar jogar mais juntos e fazer algumas tabelas", avisou. Como o lateral Baiano e o volante Diego Souza estão suspensos, Picerni optou por escalar Daniel Martins e Marcinho, respectivamente. No ataque, o técnico escolheu por Adriano Chuva, deixando Muñoz no banco. A justificativa foi que o primeiro teve mais tempo de treinar do que o segundo, que foi convocado pela seleção colombiana semana passada.