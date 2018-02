Resultados não trazem paz à Ponte Mesmo com a liderança no grupo 2 da Repescagem do Campeonato Paulista da Série A1, a Ponte Preta vive dias agitados. Após o empate diante do Ituano, quarta-feira à noite, por 1 a 1, o zagueiro Rodrigo rebateu de forma agressiva as críticas da torcida. "Estou com o saco cheio. Não quero mais jogar na Ponte", disse ele. A atuação do time todo foi criticada pela torcida, mas Rodrigo foi o principal alvo em razão das declarações sobre a condição do time. O atleta disse que seu grande desejo seria, no Campeonato Brasileiro, defender um time com chances de brigar pelo título. O gerente de futebol, o ex-zagueiro Ronaldão, minimizou a declaração do atleta, dizendo que ele estava de "cabeça-quente". A diretoria deve suspender o atleta, para que ele repense sua atitude. Não foi cogitada a rescisão do contrato ou outro tipo de punição. Coincidentemente ele recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o time contra a Internacional, domingo, em Campinas. O zagueiro deve ganhar alguns dias de folga, enquanto Marinho voltará ao time após cumprir suspensão automática. O goleiro Hiran, que havia pedido um tempo para resolver problemas pessoais, apareceu no Moisés Lucarelli apto a acertar seu retorno. "Não rescindi o meu contrato com a Ponte", disse o atleta, surpreendendo a todos devido a posição oficial da diretoria. Segundo esta versão, o goleiro estava fora dos planos do clube e poderia até abandonar a carreira.