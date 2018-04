Resumo do Brasileirão: Palmeiras escapa do rebaixamento

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o foco era na zona de rebaixamento: Palmeiras, Bahia e Vitória brigavam para não ocupar as duas vagas que ainda estavam abertas para a Série B. No topo, Corinthians e Internacional lutavam por uma vaga direta na Copa Libertadores de 2015. Confira os principais destaques do Brasileirão 2014.

REBAIXAMENTO

É com alívio que o Palmeiras encerra o conturbado ano do seu centenário, que trouxe mais preocupações do que alegria. Com o gol de Thiago Ribeiro, do Santos, no Vitória, a equipe garantiu a permanência na Série A do Brasileirão, após apenas empatar com o Atlético-PR, em 1 a 1 - resultado que já salvava o Palmeiras. Assim, os rivais Bahia, derrotado por 3 a 2 pelo Coritiba, e Vitória, que perdeu para o Santos por 1 a 0, foram os últimos times a confirmar o rebaixamento para a segunda divisão, ao lado de Botafogo e Criciúma.

ACESSO À SÉRIE A

Joinville foi campeão da Série B em 2014 e será um dos quatro times que jogarão na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Ponte Preta e Vasco, que caíram em 2013, também conquistaram o acesso. O Avaí subiu na última rodada e volta à Série A após três anos.

CAMPEÃO

O Cruzeiro se sagrou tetracampeão brasileiro com três rodadas de antecedência. Com campanha quase impecável, o time mineiro abriu boa vantagem na liderança desde o início do Brasileirão: desde a sexta rodada assumiu o topo e de lá não saiu mais. Na última rodada, ainda quebrou o recorde de maior pontuação do torneio, ao bater o Fluminense, de virada, por 2 a 1, e chegar a 80 pontos.

COPA LIBERTADORES

São Paulo e Internacional foram as equipes que apresentaram algum tipo de ameaça ao campeão Cruzeiro, mas no fim das contas tiveram que se contentar com uma vaga direta na Copa Libertadores de 2015. Já o Corinthians, que ganhou de 2 a 1 do Criciúma, foi prejudicado na última rodada por uma vitória do time gaúcho - diante do Figueirense por 2 a 1 - e terá que disputar a fase preliminar da competição continental com um colombiano ainda não definido. Quinto colocado, o Atlético-MG, que também brigou pelas primeiras posições, garantiu uma vaga ao conquistar a Copa do Brasil, em cima do rival mineiro, mas ficou no 0 a 0 com o rebaixado Botafogo na rodada final.

COPA DO BRASIL

Fluminense também batalhou por uma vaga na Libertadores, mas não conseguiu. No entanto, a equipe carioca só entra na Copa do Brasil nas oitavas de final por ter terminado o Brasileirão em sexto lugar. No meio da tabela, Grêmio, Atlético-PR, Santos, Flamengo, Sport, Goiás, Figueirense e Coritiba jogarão a competição nacional desde o início e, caso sejam eliminados antes da fase de mata-mata, poderão disputar a Copa Sul-Americana. Chapecoense e Palmeiras só terão chance de entrar no torneio internacional se os times do meio continuarem na Copa do Brasil.