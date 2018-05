Reta final

E o que interessa é o sprint, a reta de chegada do campeonato. Na base, a rigor falta uma vaga para o rebaixamento. Santa Cruz e América-MG já estão de malas prontas para nova aventura na Segundona; o Figueirense, quase. Os assustados são Internacional, Vitória, Coritiba, Sport. Na Libertadores, vida mansa para Palmeiras, Santos, Fla e Galo; Botafogo bem perto. Atlético-PR, Corinthians, Grêmio, Flu e até Chapecoense sonham.

No topo, o desafio está no trio Palmeiras (70 pontos), Santos (64) e Fla (63). O Atlético-MG, com 60, está na quota do “matematicamente possível”, mas muito longe na prática. A atenção volta-se para a Copa do Brasil e o tira-teima com o Grêmio. Está a dois passos de um título, um troféu e, por tabela, de lugar no torneio sul-americano. Porém, para não correr risco de ficar de mãos vazias, o técnico Marcelo Oliveira, com a devida cobrança da diretoria, fala em obrigação de terminar na terceira colocação e assim evitar desgaste de eventual fase preliminar.

O que isso significa? Quer dizer que o Galo vai dividir-se nas duas frentes. No mínimo, até o clássico desta quinta-feira com o Palmeiras em Belo Horizonte. Essa partida vai orientar os planos dele para as três rodadas restantes. Se perder, bem provável que jogue a toalha e se fixe na Copa. Empate também atrapalha, a depender do que fizerem Santos e Flamengo; vitória esquenta e empolga elenco e grande torcida.

Resumo da ópera: o Atlético representará pedra no sapato alviverde. Se estivesse mais para o meio da classificação, natural deixar a Série A em plano inferior. Como as coisas se apresentam, o próprio Marcelo não se vê à vontade para recorrer a reservas. Nem deve. E, por ter grupo de qualidade acima da média, se dá o luxo de fazer rodízio sem queda acentuada no desempenho. O Galo vai fazer jogo suado.

Não custa lembrar que, no primeiro turno, estava a nove pontos do Palmeiras, quando foi ao Allianz Parque e saiu com 1 a 0 na algibeira. Aquele resultado o recolocou na pista certa, fez com que encostasse na parte de cima e botou dúvidas nos palestrinos. Algo semelhante pode ocorrer de novo.

Ao chegar até este pedaço da crônica, o palmeirense deve pensar: “Epa, mas parece que o time vai enfrentar um obstáculo fora do comum.” Verdade. Por isso, justiça se faça ao líder: tem capacidade, recursos, talento e estratégia para encaixar mais um ponto, numa matemática otimista. Daí, sem ligar para a vida dos outros concorrentes, bastaria ganhar de Botafogo e Chapecoense em casa para dar a volta olímpica, justa e merecida.

Pelo que se vê por aí, parece que o Palmeiras se mantém à frente em grande parte da competição por obra de acidentes, do acaso, por influência da super Lua, por mandinga. Ter o melhor ataque, melhor saldo de gols, maior número de vitória não são méritos nem consequência de trabalho; antes, seria, mero reflexo da incompetência dos demais.

O Palmeiras talvez não seja a sétima maravilha do futebol. Porém, dentro da realidade de hoje, é o que sustenta regularidade e eficiência suficientes para levantar o troféu. E, nesta arrancada, com toda a expectativa, ansiedade, apreensão de 22 anos de espera, valem os resultados, “bonitos ou feios”. Por ora, feio é ver a conquista escapar.

E, para dar mais lastro, novamente o Palmeiras entra em campo depois dos diretos perseguidores. O Flamengo visita nesta quarta-feira o América e é favorito, embora o rival tenha reagido ultimamente. O Santos recebe o Vitória, na quinta-feira, às 19h30.