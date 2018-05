Retirada da França como cabeça-de-chave não é castigo, diz Fifa

Veja também:

"Em nenhum caso é uma sanção contra a França", disse Valcke à rádio RTL na África do Sul, onde a Fifa decidiu que a França não seria cabeça-de-chave no sorteio da sexta-feira para a Copa do Mundo de 2010.

O secretário-geral também desvinculou esta decisão da polêmica jogada de Henry - que usou a mão para ajeitar a bola - no jogo de repescagem da França contra a Irlanda, o que permitiu que os "bleus" conseguissem o gol da classificação para a Copa.

Valcke disse que a Fifa decidiu mudar o sistema de escolha dos cabeças-de-chave em relação ao Mundial de 2006. Naquela ocasião, explicou Valcke, se "misturaram as classificações da Fifa e as participações nos Mundiais de 1998 e 2002". "Mas, agora, a Fifa considerou que o ranking de outubro, antes da repescagem, representava o autêntico valor das equipes europeias", disse.

A França é a sétima na mais recente classificação da Fifa, de novembro, o que lhe valeria um dos postos de cabeça-de-chave. Os "bleus" subiram dois postos, graças à vitória na repescagem para o Mundial de 2010. Em outubro, os franceses estavam em nono.

Embora o sétimo lugar seja da Croácia, que não está classificada para o Mundial, a Fifa deu, como de costume, uma das cabeças-de-chave ao país organizador, a África do Sul, o que deixa a França de fora desse grupo.