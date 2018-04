Retirado de final, Braghetto desmente FPF e se aposenta O árbitro Rodrigo Braghetto, sorteado na última quarta-feira para apitar o segundo jogo da final do Paulistão entre Santos e Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro, foi afastado nesta sexta pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Ele negou a versão oficial apresentada pela entidade, no início desta tarde, de que pediu para não trabalhar na decisão pelo fato de sua empresa, a Apto Esportes, prestar serviços ao departamento amador do clube do Parque São Jorge.