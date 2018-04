Retorno de Galhardo é novidade do Santos para semifinal

SANTOS - A novidade do time do Santos para o jogo único das semifinais do Paulistão, no próximo sábado, contra o Mogi Mirim, será o lateral-direito Rafael Galhardo, que foi dispensado do trabalho na semana passada por causa da morte do seu irmão Marquinhos e se reapresenta ao clube na manhã desta terça-feira.

Galhardo seria o titular da lateral do Santos no clássico de sábado contra o Palmeiras. Com sua ausência, o volante Alan Santos atuou improvisado na posição, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita no começo do segundo tempo e já iniciou tratamento, sem previsão de liberação.

Como o também lateral-direito Bruno Peres continua fora de combate por causa de uma inflamação no púbis, o técnico Muricy Ramalho tem apenas Galhardo para escalar na posição. E, com a sua volta ao time, o Santos ficará certamente mais forte no apoio ao ataque pelo lado direito.

Herói da classificação santista, ao defender dois pênaltis do Palmeiras, o goleiro Rafael levou uma pancada na coxa esquerda durante o clássico. Ele esteve no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e iniciou o tratamento, mas, segundo o médico Rodrigo Zogaib, não preocupa para o jogo com o Mogi Mirim.