Retorno de Iarley anima o Inter A volta do centroavante Iarley é a maior arma que o Internacional terá contra o Brasiliense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora do time por quatro jogos, por contusão, e fez muita falta. Enquanto ele estava no time, por cinco jogos, o colorado acumulou quatro vitórias e 16 gols. Depois, sem o centroavante, beliscou apenas uma vitória e marcou três gols. Iarley não teme a responsabilidade. "Fazer gols é minha obrigação", proclama. Desta vez, o técnico Muricy Ramalho não vai repetir o time, como havia feito nos últimos três jogos. O ala-direito Elder Granja está suspenso e será substituído por Ceará. Iarley retoma sua condição de titular, mas não é certo que Rafael Sobis saia do time. Muricy pode optar pela retirada do ala-esquerdo Alex, o deslocamento do meia Jorge Wagner para a posição e o recuo de Fernandão, que vinha atuando como atacante, para o meio-campo.