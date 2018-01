Retranca do adversário e nervosismo atrapalharam o Santos O empate sem gols contra o Bragantino neste sábado não agradou o time do Santos. A justificativa para a falta de gols e criatividade no jogo no Estádio do Pacaembu foi a forte retranca do time do interior e o gramado um pouco alto, que atrapalhou bastante o toque de bola (característica do time santista). Mesmo com estes problemas o time acredita que vai vencer o jogo da volta, domingo que vem. "Não tenho que ficar preocupado com o Bragantino, o Fábio Costa não fez nenhuma defesa. O Santos que se expôs um pouco demais e só tem de tomar cuidado para o jogo de volta. A proposta deles é essa [retranca]. Nós jogamos por dois resultados iguais, por isso não entendi essa pressa dos jogadores em fazer gol. Temos que colocar em prática o futebol, mas sem se expor. O regulamento nos dá a vantagem", discursa o técnico Vanderlei Luxemburgo. O meio-campo Pedrinho, que entrou no segundo tempo, reforça o discurso. "É difícil jogar contra um time que joga sempre atrás". Já o zagueiro Adailton exemplifica com erros de postura a falta de gols. "Insistimos muito em jogadas que favoreciam a eles. O torcedor e os jogadores queriam a vitória, mas não foi possível. O segundo jogo está por vir e pelo menos mantivemos a vantagem". Outra reclamação do técnico santista foi quanto ao campo e a falta um jogador que pudesse decidir a partida em jogadas individuais. "O gramado também nos atrapalhou. Faltou também alguém fazer uma jogada individual na entrada da área. É com isto que se ganha um jogo com muita marcação". Sobre a solução para o jogo de volta, Luxemburgo pediu calma. Alega que antes tem uma partida pela Copa Libertadores, contra o Deportivo Pasto, na Vila Belmiro, quando deve escalar uma equipe reserva. "Temos que lembrar que quarta temos um compromisso, depois pensamos no jogo de domingo." Adailton já pediu para jogar. "A comissão técnica é tarimbada o suficiente para saber o que deve ser feito. Eu, se puder, quero jogar, pois não sinto tanto desgaste e quero estar em campo sempre."