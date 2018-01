Retranca pode virar arma para Felipão Perder e da maneira que perdeu para o México significou um recado bem alto para Scolari. Ele ouviu e resolveu agir. Vai mudar o time para o jogo contra o Peru. E se o treino de hoje servir como parâmetro, as mudanças serão radicais. Ele começou o treinamento com um 4-4-2 formado por Marcos, Alessandro, Cris, Roque Jr. e Júnior; Eduardo Costa, Émerson, Alex e Juninho Pernambucano; Denílson e Guillerme. Em relação ao time que começou o jogo contra o México, haviam perdido a posição os jogadores Roger, Fabio Rochemback, Juninho Paulista, Jardel e Giovanni. Com vinte minutos, mudou novamente. Sacou Alex e colocou Juan, formando um 3-5-2. As instruções de Scolari eram claras no sentido de que os laterais deveriam jogar adiantados, buscando o jogo e não apenas montando um bloco defensivo. Ele conduziu Alessandro e Júnior para as laterais, bem abertos, mostrando que era para jogar dali para a frente. Durante os primeiros treinos em Cali, Felipão havia dito que a intenção do 3-5-2 era que os três zagueiros dessem a tranquilidade suficiente para que ao laterais apoiassem constantemente. Fez ainda uma nova mudança, com Ewerthon no lugar de Denílson. Busca desesperadamente opções que façam o ataque produzir. "No primeiro tempo contra o México, chutamos quatro vezes ao gol. No segundo, escalei 82 atacantes e só demos um chute", explica. O técnico procurou minimizar a derrota, dizendo que outras podem vir e que o importante é conseguir tranquilidade e ritmo de jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias. "Não faltou empenho de ninguém aqui. Os jogadores são conscientes, são bons profissionais e estão lutando para fazer o melhor". As maiores críticas foram quanto ao comportamento tático dos jogadores. "Faltou aproximação entre eles, ficaram muito distantes. Isso é coisa que precisamos modificar nos treinamentos". No final da entrevista coletiva, Scolari irritou-se com alguns jornalistas que tentaram falar com ele, após o término do tempo previsto. "Não era nem para dar entrevista, só estou atendendo porque você disse que eu seria um covarde se não aceitasse dar entrevista após uma derrota. Agora, você explica a eles que só vou falar nas horas marcadas, sem exceção", disse ao assessor de imprensa Carlos Lemos. Os jogadores reuniram-se à tarde, antes do treino e conversaram sobre o jogo. O capitão Emerson usou de frases típicas de livros de auto-ajuda para animar os jogadores. "Disse que a seleção está em um mau momento, que a situação não é boa, mas que é nas dificuldades que aparecem os grandes homens. Na hora de superar as dificuldades é que crescemos. E vamos mostrar isso a todos". Guilherme, que deve começar o jogo contra o Peru como titular, foi simples na receita para que as coisas mudem na seleção. "Não adianta falar, buscar explicações, o importante é a gente aceitar que as coisas não estão bem e trabalhar muito para que melhorem. Vamos lutar muito a cada treino, a cada jogada. Precisamos mudar essa situação".