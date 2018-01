Retrospecto anima Guarani na Série B Para chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B sem depender de outros resultados, o Guarani terá que vencer o Avaí sábado, em Campinas, pela 21ª rodada. Mas existe um clima de otimismo no Brinco de Ouro, porque o time ainda não perdeu em casa durante a competição. Até agora, foram sete vitórias e dois empates. Sob o comando do técnico Luiz Carlos Ferreira, a situação ainda é mais positiva, com seis vitórias: Náutico (1 a 0); Ituano (2 a 1); Santo André (2 a 1); União Barbarense (4 a 0), Vila Nova (4 a 0) e Santa Cruz (2 a 0). São 15 gols marcados e apenas um sofrido. "Não adianta ter este retrospecto e chegar no sábado e não nos classificarmos. O retrospecto é bom, mas o que importa é vencer", avisou Luiz Carlos Ferreira. A diretoria espera mais de 20 mil torcedores neste jogo, motivados pela promoção de ingressos que custam R$ 2 até quarta-feira e depois passam a R$ 3. No sábado, dia do jogo, o preço será de R$ 5. Na oitava colocação, com 32 pontos, o Guarani se garante com uma vitória sobre o Avaí. Se perder, terá que torcer para que o Náutico não vença o já rebaixado Caxias, em Recife (PE). E se empatar, torce para a derrota do Vila Nova para o Ceará ou para o tropeço do Náutico.