Retrospecto do Mallorca preocupa Sociedad A Real Sociedad tem 63 pontos, está na briga pelo título espanhol, mas enfrenta sério risco, na visita que faz ao Mallorca, neste domingo, pela 33ª rodada. Os vice-líderes enfrentam rival que nas duas semanas anteriores atrapalhou a vida de outros times que lutam pela hegemonia. Primeiro bateu o Deportivo La Coruña por 3 a 0. Na seqüência, humilhou o Real Madrid, com a goleada de 5 a 1, sábado passado, no Estádio Santiago Bernabéu. O técnico Raynald Denoueix sabe o perigo que ronda a Real Sociedad. Por isso, passou os últimos dias com atenção voltada a analisar o desempenho do rival deste domingo. E chegou à conclusão óbvia de que não pode vacilar, como os outros candidatos ao título, senão volta para casa com a sexta derrota na temporada. Para complicar, o Mallorca tem 44 pontos e está em condições de garantir vaga para a disputa da próxima Copa da Uefa. O Barcelona também tem desafio decisivo, pois vai a Sevilha, no Sul da Espanha, enfrentar adversário que sonha com lugar em torneios europeus. A diferença entre ambos é de apenas um ponto - o time catalão está com 43 e o Sevilla tem 42. O técnico Ramodir Antic tem problemas para definir o Barça, pois Overmars, Motta e Christanval ficam fora, por contusão. O caso mais grave é o de Overmars, 30 anos, que sofreu distensão muscular e deve perder o restante do campeonato. O lanterna Rayo Vallecano (27 pontos) tem uma das chances derradeiras de perseguir a salvação, porque recebe o Bétis (43). Mas, para diminuir seu desespero, o time de Valleca, na região da Grande Madri, necessariamente deve vencer. A rodada será completada pelos jogos Valencia (53) x Villarreal (37) e Celta de Vigo (53) x Racing Santander (40).