Retrospecto é favorável à Seleção A Seleção Brasileira tem um retrospecto amplamente favorável no confronto com a Bolívia - adversário deste domingo, pela oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. Em 24 jogos disputados até aqui, a equipe brasileira venceu 18 e perdeu apenas 4 - três delas, na altitude de La Paz . No total, o Brasil marcou 86 gols e a Bolívia 24. O primeiro confronto aconteceu no dia 22 de julho de 1930 e o Brasil venceu por 4 a 0. A maior goleada se deu no dia 10 de abril de 49, quando os brasileiros venceram por 10 a 1. A primeira vitória boliviana ocorreu no dia 3 de março de 63, com um apertado 5 a 4, em Cochabamba, pelo campeonato sul-americano. Os bolivianos voltaram a vencer em julho de 79 (2 a 1), e em julho de 93 (2 a 0) - esta última pelas eliminatórias para a Copa de 94. A quarta derrota aconteceu no dia 7 de novembro de 2001 (3 a 1), em partida válida pelas eliminatórias da Copa de 2002. Todos esses jogos foram em La Paz. Um dos empates aconteceu em São Paulo - justamente o palco do jogo deste domingo. No dia 30 de junho de 85, jogando no Morumbi, o jogo terminou com um frustrante 1 a 1. No dia 5 de abril de 87, em Cochabamba, o placar foi de 2 a 2.