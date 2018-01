Retrospecto em casa motiva a Ponte Dos 10 pontos que a Ponte Preta ganhou até agora no Campeonato Paulista, nove foram conquistados dentro de casa. Por isso, a equipe de Campinas que manter o retrospecto e conseguir mais uma vitória neste sábado, contra o Palmeiras, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. "Em casa, temos o dever de ganhar e de lutar para não perder nenhum ponto", avisou o técnico Nelsinho Baptista, justificando o excelente aproveitamento da Ponte em Campinas. No confronto com o Palmeiras em campeonatos paulistas, a equipe perdeu 32 vezes e empatou 24. Venceu apenas 13, sendo que 11 foram dentro do Moisés Lucarelli. Apesar do retrospecto favorável, Nelsinho está preocupado com as inúmeras chances desperdiçadas pela sua equipe durante os últimos jogos. Durante a semana, ele comandou vários treinos específicos de finalização. Melhor para o atacante Washington, vice-artilheiro do Paulistão com seis gols, que espera marcar mais ainda. ?Se depender de mim, vamos buscar a vitória?, revelou o jogador. Para enfrentar o Palmeiras, a Ponte terá um reforço importante. O zagueiro Ronaldão cumpriu suspensão e volta ao time titular. Quem sai para sua entrada é Alex Oliveira, que ainda se recupera de uma contusão no tornozelo direito. Elivélton foi mantido na ala-esquerda e Roberto também continua como volante, mas com a orientação para proteger a defesa e executar o papel de terceiro zagueiro. "Já estou acostumado a jogar deste jeito", garantiu o jogador.