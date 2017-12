Retrospecto favorece Brasil contra a França O centenário da Fifa será celebrado em grande estilo, na quinta-feira, em Paris. Afinal, estarão em campo os dois últimos campeões mundiais - França, em 1998, e Brasil, em 2002 -, num amistoso que reúne alguns dos maiores astros do futebol mundial, como Zidane, Henry, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Nesse duelo, apesar de derrotas no passado recente, a seleção brasileira leva vantagem no retrospecto histórico. As duas seleções já se enfrentaram 10 vezes, com 4 vitórias dos brasileiros, três derrotas e três empates - também foram 3 gols a mais do que os franceses (18 a 15). Mas, recentemente, a França têm levado a melhor. Foi assim na final da Copa de 1998, quando fez 3 a 0 e ficou com o título. E depois, na Copa das Confederações do ano passado, o Brasil perdeu de novo: 2 a 1. Ainda existe uma controvérsia nesse retrospecto. Em 1930, no Rio de Janeiro, as duas seleções disputaram um jogo, vencido pelo Brasil, por 2 a 1. Mas, apesar da Confederação Brasileira de Futebol considerar esse confronto na sua estatística, a Federação Francesa não o reconhece oficialmente. Programação - Na noite desta segunda-feira, Parreira e a sua comissão técnica embarcam para a França. Apenas três jogadores seguem do Brasil: Fábio, do Vasco, Cris e Alex, ambos do Cruzeiro, já que os demais foram desconvocados. O grupo inteiro se reúne na terça em Paris, quando faz um treino no Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Na quarta acontece outro treinamento, dessa vez no Stade de France, local do amistoso. E, na quinta-feira, a partir das 16 horas (horário de Brasília), a seleção brasileira entra em campo para enfrentar a França. A TV Globo promete transmitir ao vivo. Relembre os 10 confrontos entre Brasil e França: 07/06/01 - Copa das Confederações (Coréia do Sul): França 2 x 1Brasil 12/07/98 - Copa do Mundo (França): França 3 x 0 Brasil 03/06/97 - Torneio da França (França): França 1 x 1 Brasil 16/08/92 - Amistoso (França): França 0 x 2 Brasil 21/06/86 - Copa do Mundo (México): França 1 (4) x (3) 1 Brasil 15/05/81 - Amistoso (França): França 1 x 3 Brasil 01/04/78 - Amistoso (França): França 1 x 0 Brasil 30/06/77 - Amistoso (Brasil): Brasil 2 x 2 França 28/04/63 - Amistoso (França): França 2 x 3 Brasil 24/06/58 - Copa do Mundo (Suécia): França 2 x 5 Brasil