Retrospecto no Maracanã embala Botafogo na Copa do Brasil O Botafogo pode empatar ou até perder por 1 a 0, nesta quinta-feira, contra o Ceará, para garantir presença na terceira fase da Copa do Brasil. O time carioca quer fazer valer a vantagem de atuar em casa - a partida será disputada no Maracanã, a partir das 20h30 - e conta com o apoio da torcida. No estádio, o retrospecto do Botafogo em 2007 é bastante favorável: o time está invicto, em seis jogos, venceu quatro e empatou dois. ?Toda equipe que joga em casa tem um poderio maior por estar diante da torcida, por não ter se concentrado em local distante e ainda por não precisar viajar, evitando esse desgaste?, disse o técnico Cuca. Como o Botafogo venceu no jogo de ida, em Fortaleza, por 2 a 1, Cuca sabe que a prioridade hoje é não levar gol. Mas não se contenta só com isso. Vai armar uma equipe ofensiva, o tempo todo em busca da vitória, a fim de evitar surpresas. ?O Botafogo está sabendo jogar compacto num campo de grandes dimensões como o Maracanã e a tendência é melhorar.? Cuca, em conversa com os atletas, fez um alerta: quer o time concentrado do início ao fim da partida. Ele citou as três últimas participações do Botafogo na Copa do Brasil, nas quais a equipe acabou eliminada na segunda fase da competição por clubes de menor expressão. A diretoria alvinegra prometeu pagar hoje os salários de janeiro e fevereiro dos atletas e os de dezembro e janeiro dos demais funcionários do Botafogo. BOTAFOGO X CEARÁ Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Diguinho e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Ceará - Adilson; Niel, Cauê, Luís Carlos e Arlindo Maracanã; Juninho Petrolina, Wendel, Tiago Treichel e Hélder; Reinaldo Aleluia e Diogo. Técnico: Marcelo Vilar. Árbitro - Cleber Welington Abade (SP). Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).