Reunião de astros pelo centenário O Real Madrid está se preparando para festejar seu centenário em grande estilo nesta quarta-feira, quando disputará uma partida contra um combinado de jogadores sob orientação do brasileiro Luiz Felipe Scolari. A expectativa é de que 75 mil pessoas lotem o Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, para a celebração. Na realidade, o clube já completou cem anos. A fundação do Real, inicialmente Club de Fútbol Madrid, aconteceu no dia 6 de março de 1902. Na mesma data, este ano, o clube disputou a final da Copa do Rei, quando perdeu para o Deportivo, de La Coruña por 2 a 1. Com isso, o clube, que este ano conquistou a Copa dos Campeões e a Supercopa da Europa e o Campeonato Mundial Interclubes, ficou impedido de atingir a meta de vencer todas as competições as quais participou este ano. A equipe de astros internacionais terá o comando de Felipão, que escalou jogadores como o goleiro alemão Oliver Kahn e o atacante italiano Del Piero, além do meia brasileiro Rivaldo. No time do Real, cujo técnico é Vicente Del Bosque, o atacante Ronaldo, que sofreu uma distensão muscular, pode ficar de fora, situação semelhante a do lateral Roberto Carlos, com problemas musculares e o zagueiro Michel Salgado, igualmente contundido. Ausência certa será a do capitão Fernando Hierro e do meia Makelele, ambos machucados. O Real foi eleito pela Fifa ?o time do século XX?.