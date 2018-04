Reunião decide o futuro de Autuori O impasse continua e até o início da noite desta segunda-feira o brasileiro Paulo Autuori se mantinha como treinador do Peru. Desde a derrota para a Argentina por 3 a 1 no sábado, em Lima, resultado que deixou a seleção em oitavo lugar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2006, na Alemanha, o treinador tem sido ?fritado? pela imprensa peruana. Nesta segunda, estava programada uma reunião entre os integrantes da Federação Peruana de Futebol para falar sobre o assunto, mas até o início da noite ninguém se pronunciou sobre o caso. O presidente da Comissão Alemanha/2006, Julio Velásquez, negou as informações que circulavam pela imprensa no domingo de que Paulo Autuori havia pedido a rescisão do contrato como treinador da seleção do Peru. Velásquez não definiu o futuro do técnico brasileiro, mas afirmou que seu relacionamento ruim com a imprensa peruana é motivo de preocupação.