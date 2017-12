Reunião define conselho do Santos A diretoria do Santos estuda as futuras contratações e dispensas para próxima temporada e evita ao máximo contato com a imprensa para não revelar quais os planos para 2002. Os dirigentes procuram um novo técnico, numa lista encabeçada por Oswaldo de Oliveira, e querem resolver isso antes de decidir pela dispensa de Cabralzinho. Outra proocupação é a montagem da direção para o próximo biênio. A chapa Rumo Certo, do presidente Marcelo Teixeira, ganhou as eleições para o Conselho Deliberativo, reunido nesta segunda-feira à noite para escolher o presidente do órgão. O construtor José da Costa Teixeira é o mais cotado para assumir o cargo. Definido o Conselho, será a vez da diretoria executiva. Marcelo Teixeira continuará no cargo, mas ainda não escolheu seus companheiros, especialmente o vice-presidente e o diretor de futebol. A posse está prevista para o início de janeiro. Até lá, a Deloitte Touche Toumatsu, empresa contratada pelo clube para auditar as contas da atual gestão, estará concluindo seu trabalho. Essa empresa já havia atuado no Santos, na época em que era discutida a parceria com a Cie-Octagon-Kock Tavares. Quanto ao time, as definições começam a acontecer a partir de quarta-feira. Os santistas querem Paulo Angione para gerenciar o departamento de futebol profissional e Oswaldo de Oliveira como técnico. Ao mesmo tempo, as especulações em relação aos jogadores começam a surgir: Oséas e Paulo Isidoro, do Cruzeiro, estariam se transferindo para a Vila Belmiro, enquanto o clube de Minas Gerais teria interesse em Elano e Léo. A diretoria santista desmente.