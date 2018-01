Reunião define fase final do Paulista O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, e dirigentes dos quatro clubes classificados para as semifinais - Ponte Preta, Santos, Corinthians e Botafogo - se reúnem na tarde desta segunda-feira na sede da entidade, em São Paulo, para definir a forma de disputa da fase final do Campeonato Paulista da Série A-1. A federação tem o mando dos jogos e, por conta disso, é quem vai definir os locais das partidas. A tendência é que o jogo entre Santos e Corinthians seja disputado no estádio do Morumbi. Farah alega que o estádio do São Paulo ofereceria maior segurança e conforto aos torcedores. Neste confronto, o Santos joga com a vantagem do empate, já que fez melhor campanha na fase de classificação. Ponte x Botafogo - que farão a outra semifinal - devem fazer o primeiro jogo em Ribeirão Preto o segundo em Campinas. A Ponte joga por dois empates. Para o dirigente, um jogo em cada cidade, iria ?premiar? os torcedores de Ponte e Botafogo. Na reunião, os dirigentes deverão decidir que cartões amarelos não deverão ser zerados e que não será permitida a inscrição de novos atletas. Desta forma, cai por terra a intenção do Corinthians de inscrever o atacante Müller, no lugar e Luizão, machucado. Os dirigentes deverão decidir ainda se o sistema de cobranças de pênaltis - usado na primeira fase em caso de empate no tempo regulamentar - será ou não mantido nestas semifinais.