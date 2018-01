Reunião define futuro no Palmeiras, e Caio Jr. pede reforços Depois de ser eliminado na primeira fase do Paulistão, a diretoria do Palmeiras fará uma reunião nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, para definir o futuro do grupo. Os jogadores e a comissão técnica estarão presentes. Gilberto Cipullo, vice-presidente, anunciará o planejamento para o Brasileirão, que começará em maio - o clube pega o Flamengo no dia 13, no Rio. Podem acontecer dispensas de alguns atletas. O resultado da reunião será divulgado apenas às 17 horas por Cipullo e pelo gerente de Futebol, Toninho Cecílio. Já o presidente Afonso Della Monica, nos vestiários do Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, fez questão de destacar o brio dos jogadores, elogiando-os pela raça em campo e lembrando que a classificação não veio pelo saldo de gols - o classificado Bragantino teve a mesma pontuação, mas marcou quatro gols a mais que os palmeirenses. "O que vale é o Brasileiro", disse Della Monica, que não quis comentar sobre a eliminação na primeira fase do Paulistão. Vale lembrar que o clube do Palestra Itália não conquista o título do Estadual há mais de dez anos - o último triunfo aconteceu em 1996, quando superou na decisão o São Paulo. O dirigente prometeu que Caio Júnior, contratado no início da temporada, seguirá no time para a disputa do Brasileirão. "O planejamento foi feito para resultados a médio e a longo prazo. Vamos seguir com ele porque o trabalho está sendo bem feito. Saímos da competição de cabeça bastante erguida." O treinador Caio Júnior seguiu o discurso do mandatário e também pediu reforços para a disputa do Nacional. "Precisamos fazer uma leitura correta da competição. Santos e São Paulo [que ficaram em primeiro e segundo, respectivamente] mantiveram suas bases e ainda contrataram muitos jogadores. Já o Palmeiras passou por uma reformulação e mesmo assim lutou de igual para igual até o último suspiro", analisou. "Vamos agora entrar no planejamento para o Brasileiro. Tentaremos contratar reforços e também temos de acertar toda a situação salarial, isso é muito importante. Os frutos serão colhidos no final do ano, tenho certeza disso", comentou o treinador, que também culpou a convocação de Valdivia para a seleção chilena por algumas derrotas. ?Pode parecer desculpa, mas a convocação do Valdívia, que o tirou de duas partidas, influenciou diretamente em pelo menos três pontos [o jogador voltou ao clube dias antes da derrota para o São Paulo].? Para enaltecer a quinta colocação obtida no Paulistão, Caio Júnior lembrou os resultados nos clássicos no torneio. "Jogamos de igual para igual em todos os clássicos. Tenho certeza que esse trabalho que realizamos será recompensado até o fim do ano, principalmente porque temos muito jogadores jovens e que evoluíram bastante", discursou. Nos jogos contra os outros grandes clubes, o Palmeiras conseguiu uma vitória sobre o Corinthians (3 a 0), um empate diante do Santos (3 a 3), mas tropeçou contra o São Paulo (3 a 1).