Reunião define se Guerrero, perto do Fla, jogará o clássico

O Corinthians vive um dilema na semana do clássico com o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Vale a pena escalar dois jogadores que já se sabe que não permanecerão no elenco? Um deles, Paolo Guerrero, está muito perto de acertar com o Flamengo.

Este é um dos temas que serão discutidos numa reunião entre diretoria e comissão técnica. Tite só vai escalar Guerrero – e também Emerson Sheik – se tiver o aval da direção.

A situação é delicada. Principalmente a do peruano, que foi hostilizado e chamado de mercenário por torcedores do Corinthians no retorno do time a São Paulo após o empate sem gols com o Fluminense.

O contrato de Guerrero termina no dia 15 de julho, mas logo depois do clássico ele se apresentará à seleção peruana para a disputa da Copa América, competição que vai até 4 julho.

Guerrero recebeu uma proposta melhor do Flamengo e decidiu não renovar contrato com o Corinthians. Em meio à negociação com o clube carioca, o peruano estará focado no jogo de domingo?

“Nossa intenção é ter todos os atletas de corpo e alma no clássico. Esse é um ponto importante, vamos conversar”, afirmou o gerente de futebol Edu Gaspar. “Sempre temos reuniões, e nesta semana essa é uma das pautas.”

Na sexta-feira o presidente Roberto de Andrade, afirmou que, por razões financeiras, Guerrero não permaneceria no clube. No sábado, os empresários do jogador confirmaram a saída do atleta.

Depois que a decisão foi tomada, o Corinthians até liberaria Guerrero antes do término do contrato. Seria uma forma de economizar ao menos dois meses de salário.

EMERSON SHEIK

A situação de Emerson Sheik é semelhante. Ele tem contrato até 31 de julho, e se algum clube demonstrar interesse em contratá-lo, a diretoria facilitará sua saída para economizar o pagamento de seu salário.

As saídas de Guerrero e Emerson Sheik representam uma economia de R$ 1 milhão por mês, valor considerável para um clube que passa por uma crise financeira.

Tite ficou numa situação difícil. Nos últimos jogos ele deixou Sheik no banco porque já sabia que o atacante não continuaria no clube.

O Flamengo também sondou Elias, mas o volante vai permanecer no Corinthians. O seu contrato vai até 2017, e o clube ainda tem de pagar cerca de R$ 7 milhões ao Sporting pela sua compra.

*Colaborou Ronald Lincoln Jr.