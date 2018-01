Reunião definirá reforços do Santos Enquanto o time viaja nesta quarta-feira para o México, onde irá disputar dois amistosos em Guadalajara, a diretoria do Santos deve ir às compras para contratar reforços para o Campeonato Brasileiro. Dinheiro para isso já existe, pois o atacante Rodrigão foi vendido para o Saint-Etienne, da França, rendendo US$ 2 milhões ao clube. Por enquanto, a saída de jogadores da Vila Belmiro tem sido muito maior do que a chegada de reforços, fato que começa a preocupar o técnico Geninho. Por ter nas mãos uma equipe jovem, o treinador defende a necessidade da contratação de pelo menos um jogador experiente, para liderar o time em campo como fazia o volante colombiano Freddy Rincón, que foi para o Cruzeiro. A contratação de reforços será discutida na terça-feira pela diretoria do Santos, conforme revelou neste domingo o vice-presidente do clube, Norberto Moreira da Silva. O dirigente descartou o interesse no atacante Viola. "Vamos analisar a situação do elenco como um todo e ver de que forma teremos condições de atender as reivindicações do técnico", disse ele. "Estamos lapidando garotos de talento, mas preciso de um jogador ´matador´ para o ataque", tem afirmado com freqüência o técnico Geninho. Por isso, a diretoria começa a se mobilizar para atender seu pedido, já que o Santos estréia dia 2 de agosto no Campeonato Brasileiro.