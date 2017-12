Reunião determina futuro no Santos O Santos vai anunciar às 11h desta sexta-feira sua comissão técnica para a próxima temporada 2002. Salvo novidades de última hora, Cabralzinho será mantido no cargo e João Paulo Medina será o gerente de futebol. Por outro lado, as definições do elenco começam a acontecer: Viola deverá ser liberado (interessa ao Inter de Porto Alegre) e os santistas tentam a contratação de Juninho Paulista.