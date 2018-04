Reunião do Comitê da Fifa iniciará discussões sobre Copa de 2026

A Fifa divulgou nesta quarta-feira a agenda da próxima reunião do seu comitê executivo, marcada para a semana que vem, na sua sede, em Zurique, confirmando que a escolha das datas da Copa do Mundo de 2022 estará no centro das discussões, como anunciado anteriormente. Além disso, a entidade vai iniciar as discussões sobre o processo de escolha da sede do torneio de 2026.

Em um comunicado, a Fifa explicou que começará as conversações sobre a Copa do Mundo que sucederá a do Catar, provavelmente definindo um calendário para as candidaturas, no seu encontro agendado para 19 e 20 de março. Anteriormente, Canadá, Colômbia e México manifestaram o desejo de sediar a competição.

Ainda assim, o item mais importante da agenda da reunião do Comitê Executivo da Fifa será, evidentemente, a confirmação de que a Copa do Mundo de 2022 será disputada nos meses de novembro e dezembro para evitar o calor dos meses de junho e julho no país do Oriente Médio, mesmo com a oposição dos principais clubes europeus.

As datas exatas do torneio devem ser definidas nesse encontro, com a Fifa sugerindo um torneio de 28 dias, em vez dos habituais 32. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que o seu desejo é para que a final seja disputada em 18 de dezembro, um domingo, quando o Catar comemora a unificação do país. Já a Uefa prefere o dia 23 de dezembro, uma sexta-feira.

A pauta do encontro do Comitê Executivo da Fifa tem outros assuntos importantes, que incluem a decisão sobre a sede do Mundial Feminino de Futebol de 2019, a apresentação do relatório financeiro da Fifa sobre o ciclo 2011-2014, que incluem os resultados finais da Copa do Mundo de 2014.