Reunião em Chapecó sela paz entre clube e familiares de vítimas

Uma reunião nesta quinta-feira na sede da Chapecoense diminuiu atritos e encaminhou a resolução de pendências entre a diretoria do clube e familiares das vítimas do acidente aéreo de novembro do ano passado. Por cerca de três horas os presentes ao encontro falaram sobre as associações de assistência aos parentes, repasse de valores e cronograma de atividades.

A reunião foi liderada pelo presidente do clube, Plínio David de Nês Filho, o Maninho, e contou com a presença de duas associações de vítimas: Associação dos Familiares das Vítimas do Voo da Chapecoense (AFAV-C) e a Associação Brasileira da Vítimas do Acidente com a Chapecoense (Abravic). Segundo presentes ao encontro, a conversa serviu para selar a convergência de opiniões entre as partes envolvidas.

Além de prestação de contas, os presentes apresentaram sugestões, revelaram cobranças e discutiram ações futuras. Uma nova reunião será daqui duas semanas e o objetivo das duas associações é contemplar como membros os representantes dos familiares de todas as vítimas do voo que caiu na Colômbia. Existe a possibilidade de as associações se unificarem.

A Chapecoense divulgou no encontro os valores arrecados na excursão internacional à Europa e ao Japão e prometeu repassar a quantia em breve às famílias.