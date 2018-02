Reunião entre Corinthians e Flu decidirá futuro de Felipe

Felipe está cada vez mais distante do Corinthians e se aproximando do Fluminense. Até a semana passada, a permanência do principal jogador do elenco era dada como certa, mas agora restam incertezas e especulações. Aliás, uma reunião na próxima semana entre os presidentes dos dois clubes pode decidir de vez o destino do único jogador que teve apoio total da torcida corintiana na campanha que culminou no rebaixamento do time alvinegro para a Série B do Brasileirão. Para ter Felipe no Estadual do Rio e na Taça Libertadores, o Fluminense oferece R$ 3 milhões, além de ceder os direitos federativos do goleiro Fernando Henrique. A diretoria corintiana afirma que a intenção é manter o goleiro. Para isso, propôs aumento de 130% no salário e cerca de R$ 200 mil em ‘luvas’. Felipe tem contrato até 2011 e passaria a ganhar R$ 70 mil mensais com o reajuste, em vez dos atuais R$ 30 mil. Já os cariocas oferecem R$ 130 mil mensais. Quando Felipe chegou ao Corinthians em abril, contratado do Bragantino, após a disputa do Paulista, recebia R$ 15 mil por mês. No Rio, Fernando Henrique diz que tem "tudo acertado" para transferir-se para o Corinthians, mas a diretoria alvinegra nega qualquer negócio. Felipe passa férias em Salvador com a família.