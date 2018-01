Reunião irá definir futuro de Estevam Uma reunião ainda nesta terça-feira irá definir o futuro de Estevam Soares no Palmeiras. Depois da polêmica com Diego Souza, no empate com o União São João, domingo, pelo Campeonato Paulista, o técnico ficou seriamente ameaçado no cargo e tem grandes chances de deixar o clube. Em entrevista ao programa Redação SporTV, na manhã desta terça-feira, Estevam ainda falou como técnico do Palmeiras. ?Eu não tenho porque pedir para sair. Vamos conversar com a diretoria e ver o que acontece. Vamos saber hoje se perdemos força (dentro do clube)?, revelou o treinador, bastante chateado com a polêmica com Diego Souza, que o xingou após ser substituído na partida de domingo. ?É um atleta que defendi muito nesses 9 meses de Palmeiras.? Estevam nem foi ao treino do Palmeiras na manhã desta terça-feira. O trabalho foi comandado por seu auxiliar, Gerson Sodré, para que ele pudesse se reunir com a diretoria. Como o presidente do clube, Affonso Della Monica, viajou para o Rio de Janeiro, o encontro do treinador será com o vice-presidente José Cyrillo Júnior e o diretor de futebol Mario Giannini.