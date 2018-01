Reunião na 2ª definirá o Brasileiro O Campeonato Brasileiro deve, enfim, ter sua realização oficializada nesta segunda-feira, após reunião entre os presidentes dos clubes que participarão da competição e os dirigentes da CBF, na sede da entidade, às 11 horas. Na última sexta-feira, o juiz da 47ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, Celso Luiz de Matos Perez, proferiu sentença favorável ao Clube dos 13, anulando, assim, a liminar obtida em nome do Remo, por meio da Prefeitura de Belém. Com isso, o clube do Pará terá de disputar a Segunda Divisão. "O Remo pode tentar outras liminares, até para suspender o campeonato, mas acho difícil que isso prossiga, porque existe o risco de desmoralização do STJ (Superior Tribunal de Justiça)", afirmou Álvaro Melo Filho, advogado do Clube dos 13. Se tudo ocorrer conforme o previsto, a competição terá início marcado para quarta-feira, embora Eurico Miranda, presidente do Vasco, prometa fazer mais "bagunça". Ele garante que entrará com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para mudar o local do primeiro jogo do seu clube, contra o Gama. Antes da reunião do Conselho Técnico, os representantes do Clube dos 13 terão um encontro, às 9 horas, no Rio.