Reunião nesta terça-feira deve definir futuro de Caio Júnior

A diretoria do Palmeiras deve decidir nesta terça-feira, em reunião no CT da Barra Funda, se renova o contrato de Caio Júnior. O vínculo do técnico expira no dia 31 de dezembro e já estava tudo encaminhado para novo acerto, mas a não classificação para a Libertadores de 2008 pode mudar os rumos palmeirenses. O detalhe é que Caio Júnior não participará da reunião. Ele estará no Rio de Janeiro, participando de um congresso de técnicos. A conversa no CT será reservada aos dirigentes: o diretor Savério Orlando, o vice-presidente Gilberto Cipullo e o gerente Toninho Cecílio. Já existem até alguns nomes cogitados para substituir Caio Júnior. "Mano Menezes e Dorival Júnior são dois treinadores jovens, que se encaixam no perfil que queremos para o Palmeiras", disse Savério Orlandi. "Mas nossa intenção ainda é ficar com o Caio Júnior. Vamos debater o assunto, analisar os prós e contras, e chegar a uma conclusão." Caio Júnior ficou envergonhado ao falar com os diretores do Palmeiras no vestiário do Palestra Itália, domingo, após a derrota para o Atlético-MG. "Ele disse que somos dirigentes acima da média do futebol e que merecíamos a classificação", relatou Savério Orlandi. "Mas ele não chegou a colocar o cargo à disposição para gente. Ficamos surpresos com as declarações dele na coletiva após o jogo."