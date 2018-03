Reunião pode definir destino de Roger A novela já se arrasta há duas semanas, mas pode terminar nos próximos dias. Uma reunião, em princípio, está marcada para esta segunda-feira entre os procuradores do centroavante Roger, da Ponte Preta, que pode confirmar mesmo a sua transferência para o São Paulo. O valor da negociação é de US$ 1,2 milhão. Justamente a questão financeira é a que mais interessa para a Ponte Preta, preocupada em buscar recursos para enfrentar toda a temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Deste valor cabe ao clube 40%, ou seja, US$ 480 mil. O restante - US$ 720 mil - é de um grupo de investimento administrado pelo empresário Juan Figger. Só falta, portanto, o São Paulo formalizar uma proposta para ficar com o artilheiro pontepretano na temporada, que sábado marcou o gol de honra de seu time na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1. Este foi seu quarto gol no Brasileiro, mas o 13.º na temporada. Outra vez o artilheiro falou em tom de despedida. "Pelo que sei está tudo certo com o São Paulo, até valores de salários. Mas vou aguardar", comentou Roger. De outro lado, o técnico Vadão lamentou as chances perdidas por seu time "que poderiam mudar a história do jogo". Esta foi a primeira derrota do time campineiro, que continua com sete pontos mas perdeu uma invencibilidade de 19 anos sem perder para o Fortaleza pelo Brasileiro. O elenco se apresenta nesta segunda-feira à tarde, então para enfrentar o Paraná, em Curitiba.