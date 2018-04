Reunião pode selar contratação de Ibson pelo Corinthians nesta quarta

SÃO PAULO - O Corinthians deve acertar nesta quarta-feira ou, no máximo, quinta a contratação do meia Ibson, que acertou a sua saída do Flamengo na segunda-feira. Falta apenas definir a data da reunião entre a diretoria do Alvinegro e o empresário do jogador, Eduardo Uram, para que o negócio seja sacramentado.

"Estamos marcando para sentar para conversar entre quarta e quinta com o procurador dele. Espero que dê certo, que os acertos aconteçam", disse o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

O clube também negocia com o volante Jocinei, que foi vice-campeão da Série A-2 do Campeonato Paulista pelo Rio Claro. O jogador tem 23 anos e é tratado como uma aposta para suprir a provável saída de Paulinho logo depois da Copa das Confederações.

"Não está contratado, mas estamos observando. Acho que esta semana é difícil fechar porque não sentamos para conversar ainda, mas demos uma olhada nele. Pode ser que aconteça", disse Andrade.

JORGE HENRIQUE

O futuro do atacante continua indefinido. A reunião que estava marcada para esta terça-feira entre Andrade e o empresário do jogador, Roberto Gomes, teve de ser adiada porque o agente não pôde viajar do Rio de Janeiro para São Paulo. O encontro deverá ocorrer nesta quarta à tarde ou na quinta. "Estamos aguardando para poder definir a situação dele", explicou o diretor de futebol.

Enquanto isso, o atacante continua treinando em horários diferentes do resto do grupo. "O Jorge Henrique tem de vir trabalhar. É funcionário do clube e precisa cumprir as determinações", justificou Andrade.

O jogador deve ser usado como moeda de troca na contratação de reforços para o segundo semestre. Especula-se que Jorge Henrique pode ir para o Botafogo, que, em contrapartida, cederia o volante Renato.