Reunião tenta serenar os ânimos no Botafogo após empate com o Barra Mansa Uma reunião de 50 minutos entre dirigentes, jogadores e comissão técnica, antes do treino do Botafogo nesta sexta-feira, no Engenhão, parece ter serenado os ânimos no clube, na antevéspera do clássico da 13.ª rodada do Campeonato Carioca contra o Vasco. O vice-presidente de futebol, Antonio Carlos Mantuano, e o diretor técnico Antonio Lopes conversaram com o grupo para desfazer o mal-estar ocorrido na última quarta, em Volta Redonda (RJ), logo após o empate com o Barra Mansa.