Reus vai estrear chuteiras com as cores do Borussia na final de sábado

HERZOGENAURACH (Aleamanha) - O meia alemão Marco Reus, do Borussia Dortmund, vai usar um modelo especial de chuteiras na final da Copa dos Campeões, contra o Bayern de Munique, neste sábado. O par leva as mesmas cores do time, preto e amarelo, é feito de couro de canguru e é mais leve e confortável que os normais.

A chuteira foi desenvolvida para dar mais precisão e potência nos chutes. As travas são de alumínio para dar melhor tração, manobrabilidade e a distribuição exata na base externa do calcanhar que protege e estabiliza o calcanhar.

"Chegar à final da Champions League é o maior momento da minha carreira, mal posso esperar para jogar neste grande estádio no final de semana. Minha primeira temporada com o Borussia Dortmund e todo o torneio da Champions League estão sendo incríveis, e ir a Wembley é realmente o ponto alto para mim", afirmou o jogador. "Minhas novas chuteiras têm uma combinação de cores parecidas com as do Borussia. Creio que é um bom sinal, espero que me ajudem a ter um bom desempenho e, assim, conseguir um grande final para uma temporada fenomenal", completou.