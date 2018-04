Revelação, Breno é assediado pelos poderosos Real e Bayern

Os olhos de Breno brilham e o zagueiro são-paulino abre um largo sorriso quando lhe perguntam sobre o interesse dos poderosos Real Madrid e Bayern de Munique no seu futebol. Não poderia ser diferente. No começo do ano ele era apenas uma das promessas do Tricolor no vice-campeonato da Copa São Paulo de Juniores. Hoje, aos 18 anos, é apontado como grande revelação do Brasileiro e objeto de desejo dos gigantes europeus. Além de espanhóis e alemães, a Juventus, da Itália, seria a mais recente interessada em levá-lo do País. "Tudo isso é fruto do meu trabalho. Nunca pensei que com 18 anos seria titular e campeão brasileiro pelo São Paulo e sendo procurado pelo Real Madrid, Bayern de Munique... É claro que fico empolgado", admite Breno. A diretoria são-paulina, por enquanto, assiste tudo de camarote. Nem tem com o que se preocupar. Afinal, sabe muito bem que o garoto nascido em Cruzeiro, no Interior do Estado, só vai embora do Morumbi se um dos interessados bancar a multa rescisória de US$ 20 milhões (cerca de R$ 34,8 milhões) - mais do que o dobro do que o Milan desembolsou para ter o meia Kaká. "Não tem nada definido, não. Meus empresários é que estão cuidando disso e eu só vou fazer o que for bom para mim e para o São Paulo", garante Breno, que tem direito a 30% do valor em caso de transferência. O Bayern de Munique teria largado na frente pela disputa por Breno. Depois que o garoto estourou no Brasileiro, o clube alemão teria enviado representantes ao Brasil para vasculhar a vida do jogador. Os espiões chegaram a ir até Cruzeiro só para averiguar a origem de Breno e comprovar que ele não é 'gato'. Retornaram para a Alemanha levando uma cópia da certidão de nascimento de Breno (13 de outubro de 1989). O líder do Campeonato Alemão estaria disposto a pagar mais do que o necessário para ficar com o zagueiro: US$ 25 milhões (cerca de R$ 43,5 milhões). Porém, logo em seguida, surgiu a concorrência do Real Madrid. Os espanhóis estariam apostando muito mais na fama de ser um dos principais clubes do mundo para ficar com o garoto, do que dispostos a fazer frente à dinheirama do Bayern. Especulações dão conta que um representante também já teria vindo ao Brasil para se reunir com a família do jogador. "Já ouvi falar até que eu já jantei com o presidente do Real Madrid. E olha que eu só estava lá em Cruzeiro", contou o pai de Breno, Cláudio. "Quem é que não gostaria de jogar na Europa? Claro que se for financeiramente bom, nós iremos, mas eu gostaria que o Breno ficasse um pouco mais no Brasil para ser mais reconhecido. Jogar uma Libertadores seria bom para o currículo dele." O desejo do pai - e da torcida do São Paulo - pode se realizar. Mesmo que Breno seja negociado imediatamente, o Tricolor ficaria com ele pelo menos até o meio do ano. Assim, o garoto jogaria a Libertadores antes do adeus. "Quero disputar mais títulos com o São Paulo", diz. "Não adianta ele ir para fora e ficar na reserva. Só seria vantajoso se ele fosse para jogar. Senão, é melhor continuar como titular aqui no São Paulo, que é um grande clube e reconhecido lá fora", completa o pai de Breno.