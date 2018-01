Revelação da Geórgia morre do coração O atacante georgiano Shalva Apkhazava, do Arsenal de Kiev, foi encontrado morto na concentração de seu clube, quarta-feira de madrugada. Segundo nota oficial do clube distribuída nesta quinta-feira, o atleta de 23 anos eleito o melhor jogador de seu país em 2001, faleceu em razão de um problema cardíaco. Apkhazava estreou na seleção da Geórgia no início do ano passado e era considerado uma das maiores promessas do futebol local.