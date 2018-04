Revelação do Barça acha normal Ronaldinho ir para o banco

O atacante espanhol Bojan Krkic, revelação do Barcelona, interpretou hoje como "um fato natural" a possibilidade de o treinador holandês Frank Rijkaard colocar estrelas como o brasileiro Ronaldinho Gaúcho no banco da equipe. "Ver jogadores como Ronaldinho Gaúcho ou Henry no banco não seria muito comum, mas se algum dia eles tiverem de ser reservas, serão apenas mais dois jogadores da equipe", comentou Krkic, de 17 anos. Há uma semana, o próprio Rijkaard acenou com a possibilidade de colocar algumas estrelas na reserva para dar lugar aos mais jovens - caso de Bojan, que poderia estrear no Camp Nou como titular na partida de sábado com o Recreativo, pelo Espanhol. Krkic disse que não sente muita pressão pelo fato de ter de substituir algum jogador de referência mundial, já que tanto ele como o mexicano Giovanni dos Santos também podem contribuir para o elenco. O jogador também comentou os problemas do Barcelona longe do Camp Nou, mas não deu mais detalhes da questão: "Não acho que seja um problema de atitude, mas existem pequenas coisas que fazem com que não consigamos jogar fora como fazemos em casa. No fim da temporada, sei que estaremos no topo", comentou. Com o iminente retorno do camaronês Samuel Eto'o à equipe, o atacante pode perder espaço, mas ele não desanima:"Não estou pensando nos minutos em campo, quero aprender ao máximo com as estrelas para melhorar a cada dia e aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que me forem dadas".