Revelação do Carioca, João Carlos chega ao Flu e quer cavar espaço aos poucos

Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca, a diretoria do Fluminense anunciou que reforçaria a equipe para a sequência da temporada, que inclui jogos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Para o ataque são dois nomes e o primeiro foi apresentado nesta sexta-feira nas Laranjeiras: trata-se de João Carlos, de 23 anos, revelação do Estadual pela Cabofriense com quatro gols marcados.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O atacante já treina há algum tempo e espera aos poucos ganhar espaço no time do técnico Abel Braga. "Tive meu primeiro coletivo ontem (quinta-feira). Quero treinar forte para estar preparado na hora de estrear, mas cabe ao Abel e à comissão técnica decidir quando eu poderei jogar. Estou trabalhando forte para quando ele precisar, eu entrar e dar meu máximo para ajudar o Fluminense", garantiu.

Na entrevista coletiva de apresentação, João Carlos falou sobre as suas características dentro de campo e se definiu como um centroavante de muita movimentação. "Sou um cara que se mexe muito, que gosta de buscar o jogo, não sou aquele centroavante que fica muito parado. Fico bastante dentro da área, mas procuro sair para ajudar meus parceiros na criação de jogadas, dar assistências e também ajudar na marcação", afirmou.

"Tenho certeza que é pelo trabalho que vim fazendo. Recebi o contato no meio do Campeonato Carioca e fiquei muito feliz. Todos nós temos o sonho de ir para um clube grande e o Fluminense é um. Sempre foi um sonho", completou o atacante, que poderá ter a concorrência no ataque de Kleber Gladiador, perto de rescindir contrato com o Coritiba para assinar com o Fluminense.

Um de seus ídolos é um ex-jogador do Fluminense que fez história no clube: Fred. "Tenho o Fred como inspiração, é um dos maiores centroavantes do Brasil. Me espelho bastante no futebol dele, é um matador. Vejo vídeos dele para aprender muitas coisas. Para quem está começando agora, isso é muito bom", comentou João Carlos sobre o centroavante que atualmente joga pelo Cruzeiro.