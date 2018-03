Revelação do Corinthians, Matheus Cassini volta da Itália e reforça a Ponte Preta

Revelação do Corinthians na Copa São Paulo de 2015 e vendido ao Palermo quando tinha apenas 19 anos e ainda não havia feito sua estreia profissional, Matheus Cassini está de volta ao Brasil. Ele depende apenas dos exames médicos para ser confirmado como reforço da Ponte Preta, como revelou o próprio clube de Campinas nesta segunda-feira.

Cassini foi negociado com o Palermo, rendendo cerca de 1 milhão de euros ao Corinthians, sem ter recebido nenhuma chance do então técnico Tite no elenco profissional. Foi relacionado para um único jogo do Campeonato Brasileiro de 2015, exatamente a partida anterior à sua venda. Não chegou a jogar.

Na Itália, não deslanchou como se esperava. Esquentou o banco do Palermo e foi emprestado primeiro ao Inter Zapresic, da Croácia, e depois ao Siracusa, da terceira divisão da Itália, onde finalmente fez suas primeiras partidas como titular.

De acordo com a Ponte Preta, o contrato inicial é apenas até o fim do Campeonato Paulista. Há, porém, a opção de renovação por mais um ano. O jogador completa 21 anos na semana que vem.