Revelação do Rio Branco vai para a França A partida contra o São Paulo, neste domingo, no estádio Décio Vitta, em Americana, foi a última do atacante Thiago Ribeiro no Rio Branco. Na quinta-feira, o jogador viajará para a França, onde fará exames médicos no Bordeaux, ao lado do meia Adônis, das categorias de base. O jogador foi vendido por R$ 600 mil ao Rio Branco, que o repassou ao empresário Juan Figger. Thiago Ribeiro, de apenas 19 anos, foi revelado durante a Copa São Paulo de Juniores deste ano, quando ajudou o Rio Branco a chegar até a terceira fase da competição. O bom futebol o levou ao time principal. Mesmo com o Rio Branco na modesta sétima colocação do Grupo 1 e ameaçado pelo rebaixamento, Thiago conseguiu brilhar. Sem sua maior revelação, o técnico Júlio Espinosa deve escalar Paquito na partida de domingo, contra a Portuguesa de Desportos, em Americana.