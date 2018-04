Revelação do União vai para o México O meia Danilo, principal revelação do União São João de Araras na Série B do Campeonato Brasileiro de 2001, assinou contrato como Monterrey, do México, para a disputa da primeira divisão do Campeonato Mexicano. O valor da negociação não foi divulgado pelo presidente do clube, José Mário Pavan, que está no país da América do Norte resolvendo os últimos detalhes da transferência do jogador. Danilo, meia-esquerda, comandou o União São João na disputa da Série B. Ele era a principal arma do técnico Play de Freitas para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista. Agora, com a saída do jogador, as esperanças do treinador voltam a cair sobre o experiente João Paulo, ex-Corinthians e Guarani, que aos 37 anos disse ser este seu último Campeonato Paulista.