Revelação, lateral Guilherme deixa o Vasco da Gama

Uma das revelações do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Guilherme deixou o Vasco da Gama nesta terça-feira. O jogador, de 19 anos, teve seus direitos vendidos a um grupo de empresários. "Aconteceu tudo muito rápido", contou o jogador. "Estava focado em continuar o bom trabalho no clube, mas surgiu esta oportunidade que é muito boa. Agradeço ao Vasco por tudo o que fez para mim." O futuro de Guilherme ainda não está definido. "Vou estudar as propostas que recebi junto com meu procurador e espero definir minha situação o mais rápido possível", conta o jogador, que está em Jequié (BA), sua terra natal. Novo parceiro Ainda nesta terça-feira, a diretoria do Vasco confirmou um acordo com a Rede Habib's de restaurantes árabes, que visa oferecer um novo serviço aos torcedores em São Januário. O lançamento oficial do projeto será no dia 18 de dezembro.