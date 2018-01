Revelado pelo Palmeiras, zagueiro Luis Gustavo acerta com o Vasco

A diretoria do Vasco anunciou neste sábado o quarto reforço da equipe para a nova temporada. Trata-se do zagueiro Luis Gustavo, que foi revelado pelo Palmeiras e que defendeu o Oeste em 2017. Ele assinou contrato de um ano com o clube de São Januário.

+ Vasco só empata na Copa São Paulo e Portuguesa e América-MG se classificam

"É uma emoção muito grande. Pela história que tem o Vasco dentro do futebol nacional, vários jogadores passaram por aqui e brilharam. Fico feliz e lisonjeado de fazer parte desse grupo. Espero escrever minha história daqui para frente", afirmou o defensor, que reforçar setor que já tem Anderson Martins, Breno e Ricardo Graça.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luis Gustavo foi confirmado neste sábado, mas o primeiro treino aconteceu ainda na sexta-feira, quando conheceu seus novos companheiros. "O primeiro treino foi bom, bem proveitoso. Espero no primeiro jogo do ano estar pronto e à disposição para jogar", declarou.

No Vasco, ele será opção tanto para o Campeonato Carioca quanto para a Copa Libertadores. "É a primeira vez que vou disputar o Carioca, estou bem ansioso. A gente quer sempre estar jogando. Vamos trabalhar bem essa semana para que a gente possa estar dando um primeiro passo positivo no Estadual", projetou. A estreia do Vasco no Estadual será no dia 18, contra o Bangu.

Antes de contratar o zagueiro Luis Gustavo, a diretoria do Vasco contratou o meia Thiago Galhardo, ex-Coritiba, o volante Desábato e o atacante Rildo.