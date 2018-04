Réver aposta em bola parada para vencer fora de casa Diante da dificuldade de jogar no gramado do Estádio dos Aflitos, em Recife, o zagueiro Réver disse nesta sexta-feira que o Grêmio vai apostar nas jogadas de bola parada para obter a sua primeira vitória fora de casa, diante do Náutico, no domingo.