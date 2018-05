Réver destaca força do Flamengo e mantém equipe na briga pelo título

O zagueiro Réver, suspenso, não estará en campo para reforçar o Flamengo diante do América-MG na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 16, no Independência. Mas por sua liderança, foi o capitão rubro-negro o escolhido para falar na entrevista coletiva desta terça-feira. E nela, o jogador se negou a descartar a equipe como concorrente ao título, mesmo após as quatro partidas consecutivas sem resultado positivo.

"Temos chances. Os matemáticos dizem que são 2%, então temos uma chance. Vamos brigar por esse objetivo. Queremos voltar a vencer e outras equipes podem tropeçar", garantiu o jogador.

Os resultados recentes fizeram o Flamengo cair para a terceira colocação na tabela, agora a sete pontos do líder Palmeiras. Se há algumas rodadas a torcida estava empolgada com a possibilidade de título, agora parece aceitar uma vaga na Libertadores. Ainda assim, Réver destacou a força do elenco e se negou a falar em "mau momento".

"Não digo que é pior momento. Seria se o time brigasse para não ser rebaixado. O histórico mostra que as equipes que não tinham casa, identidade, brigavam para não cair. Nós estamos brigando pelo título, e isso mostra força. De repente, no início do campeonato perdemos pontos que agora estão fazendo a diferença", afirmou.

Réver ainda reafirmou seu desejo de permanecer no Flamengo mesmo após o término de seu empréstimo junto ao Internacional, no meio de 2017. "Deixei claro para o Inter que meu desejo é permanecer no Flamengo. Há pessoas que já estão resolvendo isso. Eu não me meto tanto nessa situação pelo momento que estamos vivendo, prefiro manter foco total nas partidas. Quero ficar aqui por muito tempo."