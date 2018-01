Réver e Alex fazem trabalho especial e seguem como dúvida no Inter O técnico Argel Fucks ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Réver e o meia Alex para escalar o Internacional diante do Cruzeiro neste domingo, no Beira-Rio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores fizeram trabalho especial nesta terça-feira e têm o retorno incerto para o fim de semana.