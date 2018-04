Réver e Patric ficam fora do clássico contra o Cruzeiro O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira a lista dos 19 jogadores relacionados para o primeiro clássico do ano, contra o Cruzeiro, no sábado, em Sete Lagoas. O destaque fica pela ausência de um lateral direito, uma vez que Patric e Rafael Cruz estão machucados.